Анатолий Хованцев: «В прошлом году в Оберхофе были почти такие же условия. В такую погоду тоже нужно уметь бегать»

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил выступление женской команды в спринте на этапе Кубка мира в Анси. «В прошлом году в Оберхофе были приблизительно такие же условия.