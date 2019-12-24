Магомед Исмаилов: если проиграю Емельяненко, то положу на стол Гаджиеву миллион рублей

«Смотри, я хочу сказать, что делаю предложение Камилу Гаджиеву. Даже не такое предложение, что типа, если я выиграю, что-то он мне дает.