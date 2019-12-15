Играйте до конца: Куртуа помог «Реалу» вырвать ничью с «Валенсией» на последних секундах

Поздним вечером в воскресенье «Реал» пытался обыграть на выезде «Валенсию» и выйти на первое место в Ла Лиге. Протокол игры Валенсия