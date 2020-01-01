НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«МЮ» собирается приобрести двух игроков «Вулверхэмптона»Шведы осудили поведение Александра Хованова после заброшенной шайбыРоссия уже заплатила WADA $946,7 тысяч и должна заплатить еще более $1 млнЛыжные гонки «Тур де Ски»: прямая трансляция мужского масс-старта в горуВ сборной Швеции назвали «полной лажей» голы России в полуфинале МЧМ«МЮ» собирается приобрести двух игроков «Вулверхэмптона»Sport.ru/Футбол. Руководство "Манчестер Юнайтед" рассматривает варианты усиления состава.рекламаОпределился соперник России в финале МЧМ по хоккеюМолодежная сборная Канады выиграла со счетом 5:0 у сборной Финляндии. Молодежная сборная Канады разгромила национальную команду Финляндии со счетом 5:0 в полуфинале МЧМ по хоккею в чешском Остраве.Легков выиграл этап «Тур де Ски» среди любителей. Для этого он тренировался ночью, в ущерб здоровью«И когда мне показалось, что я завязал, — они снова меня туда затащили».Дубль Александрова и 43 сэйва Нурека помогли Казахстану победить Германию на МЧМСборная Казахстана переиграла Германию во втором матче серии за сохранение прописки в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира.Ковальчук заключил контракт с «Монреалем»Ранее российский форвард выступал за другой клуб NHL – «Лос-Анджелес Кингз». Российский хоккеист Илья Ковальчук подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс».Хачанов победил американца Фритца во втором туре ATP CupРоссийский теннисист Карен Хачанов одержал победу над американцем Тэйлором Фритцем в первом матче второго тура группового этапа ATP Cup.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад— : —ВильярреалНачало в 08:00Чемпионат ИспанииАлавес— : —БетисНачало в 10:00Еще 1Чемпионат ИталииБрешиа1 : 1ЛациоИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииСПАЛ— : —ВеронаНачало в 09:00Еще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас— : —Дерби КаунтиНачало в 09:01Кубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион— : —Нортгемптон ТаунНачало в 09:01Еще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго— : —Сент-ЭтьенНачало в 08:15Еще 12Весь футболрекламаБолельщики сборной Канады во время полуфинала с финнами скандировали: «Мы хотим Россию»Во время полуфинала молодёжного чемпионата мира с командой Финляндии (5:0) болельщики сборной Канады скандировали: «Мы хотим Россию», — сообщает журналист Марк Мастерс.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Молодёжная сборная России по хоккею будет играть с канадцами агрессивноПомощник главного тренера сборной России Игорь Ларионов заявил, что команда будет играть первым номером в финальном матче молодёжного чемпионата мира против Канады.рекламаВласти Мальме хотят перенести статую ИбрагимовичаМуниципалитет Мальме рассмотрит вопрос о возможном переносе статуи шведского форварда Златана Ибрагимовича по запросу жителей города.