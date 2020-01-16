Мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на «Дакаре»

Нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер находится в критическом состоянии после падения на 11-м этапе ралли "Дакар", сообщает A Bola. Спортсмен не справился с управлением и упал на скорости 50 км/ч.