НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемКлубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 командВ UFC прокомментировали оскорбления в адрес Макгрегора в проморолике РЕН ТВТренер «Вашингтона»: «Вот это и есть настоящий Алекс Овечкин»Стал известен размер общих чистых убытков клубов РПЛ в 2018 годуПидручный, Прима, Дудченко, Семенов и Цымбал побегут спринт РупольдингаКлубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 командПо итогам общего собрания клубов Российской премьер-лиги было принято решение расширить число участников первенства до 18 команд. Против оказались только "Зенит" и "Спартак".рекламаБольшинство российских клубов поддержали расширение Премьер-лиги до 18 командНа прошедшем заседании общего собрания Российской Премьер-лиги по футболу большинство российских клубов выступило за увеличение числа команд - участниц чемпионата страны с нынешних 16 до 18 клубов.Миронова и Куклина не побегут эстафету в РупольдингеВиталий Норицын назвал имена спортсменок, которые представят женскую сборную России по биатлону в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге. «Первый этап – этап Павловой.Сергей Карасев: «Куртинайтис сказал, что мы провели матч уровня „Финала четырех“»Форвард «Химок» Сергей Карасев поделился впечатлениями от победы над мадридским «Реалом» (102:94) в рамках Евролиги.Гендиректор «Зенита» намекнул на переход Матиаса Краневиттера в «Монтеррей»Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал появившуюся информацию о возможном переходе полузащитника питерцев Матиаса Краневиттера в мексиканский клуб «Монтеррей».Лунин на правах аренды перешёл в «Овьедо»Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин был арендован «Овьедо» из Сегунды. Срок аренды 20-летнего украинца рассчитан до конца нынешнего сезона без права выкупа, сообщает официальный сайт «Овьедо».ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Италии1/8 ФиналаПарма0 : 2РомаЗавершёнКубок Франции1/16 ФиналаПо3 : 2БордоЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаАнтальяспор4 : 3ГезтепеЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаТрабзонспор2 : 0ДенизлиспорЗавершёнВесь футболрекламаДруг Игбуна фотографируется с людьми в больнице. ВидеоДруг нападающего московского «Динамо» Сильвестра Игбуна, госпитализированный по документам футболиста бело-голубых, сфотографировался с людьми в медицинском учреждении.НХЛ. Записи матчейФиладельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Даллас — Баффало Яндекс.Эфир Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Оттава — Вегас Яндекс.Эфир Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир Торонто — Калгари Яндекс.Эфир Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на «Дакаре»Нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер находится в критическом состоянии после падения на 11-м этапе ралли "Дакар", сообщает A Bola. Спортсмен не справился с управлением и упал на скорости 50 км/ч.реклама