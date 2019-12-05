Экс-арбитр Чеботарёв заявил, что матч «Динамо» — «Алания» в 1996 году был договорным

Бывший судья Юрий Чеботарёв рассказал, как ему пришлось извиняться за работу на матче между московским «Динамо» и владикавказской «Аланией» в 1996 году, а также заявил, что та встреча была договорной.