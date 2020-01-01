«МЮ» впервые за 5 лет ни разу не пробил в створ ворот соперника в матче АПЛ или Кубка

В 3-м раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде не смог победить «Вулверхэмптон» (0:0). «МЮ» также не нанес ни одного удара в створ ворот соперника.