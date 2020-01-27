Почему бой Нурмагомедова против Фергюсона — главное событие сезона UFC

Дагестанец наконец-то сразится с американцем. Это будет уже шестая попытка провести состязание двух спортсменов. Весной 2020 года должна состояться встреча двух восходящих звезд смешанных единоборств.