«МЮ» не забил «Вулверхэмптону» в Кубке Англии – 0:0. Будет переигровка на «Олд Траффорд»

В 3-м раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде не смог победить «Вулверхэмптон» (0:0). Это единственный из сыгранных сегодня 20 матчей, который завершился нулевой ничьей.