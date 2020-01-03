НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Монако» обыграл «Реймс» в первом матче под руководством МореноWADA требует от России миллион долларовКазахстан победил Германию во втором матче серии за место в элитном дивизионе МЧМШведский хоккеист назвал голы сборной России в полуфинале МЧМ «лажей»Нейрохирург Никола Аччарри: нынешний Михаэль Шумахер очень сильно отличается от того, которого мы помним«Монако» обыграл «Реймс» в первом матче под руководством Морено«Монако» переиграл «Реймс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. В середине второго тайма Бальде Кейта точным ударом вывел свою команду вперед. Несколько минут спустя Няша Мунеци забил ответный гол.рекламаКанада разгромила Финляндию и сыграет с Россией в финале МЧМСборная Канады обыграла Финляндию в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею.«Барселона» упустила победу в матче чемпионата Испании с «Эспаньолом»"Барселона" и "Эспаньол" сыграли вничью в рамках 19-го тура чемпионата Испании по футболу.«МЮ» не забил «Вулверхэмптону» в Кубке Англии – 0:0. Будет переигровка на «Олд Траффорд»В 3-м раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде не смог победить «Вулверхэмптон» (0:0). Это единственный из сыгранных сегодня 20 матчей, который завершился нулевой ничьей.Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»Победителем мужского масс-старта многодневки «Тур де Ски» стал норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо. Об этом сообщает портал Сhampionat в пятницу, 3 января.Ковальчук подписал контракт с «Монреаль Канадиенс»Российский нападающий Илья Ковальчук подписал годичный контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс». Сумма соглашения — $700 тысяч.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВаленсия1 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе0 : 3РеалЗавершёнЧемпионат ИспанииАтлетико2 : 1ЛевантеЗавершёнЕще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем2 : 1БлэкбернЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБернли4 : 2Питерборо ЮнайтедЗавершёнЕще 18Кубок Франции1/32 ФиналаФабрег0 : 2ПарижЗавершёнКубок Франции1/32 ФиналаНьор1 : 2Сен-ПьерруазЗавершёнЕще 15Чемпионат ПортугалииАвеш0 : 1Санта-КлараЗавершёнЕще 3Весь футболрекламаУкраинец Зинченко забил свой второй гол за «Манчестер Сити»Об этой и других новостях – в нашем обзоре событий дня.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир