«Зенит» должен отказаться от игры в два форварда ради Малкома и Дриусси. Но это вряд ли произойдет

«Зенит» усилится зимой, даже если не совершит ни одного трансфера. К возобновлению сезона должен набрать форму Малком, который пока не сыграл за петербургскую команду ни одного матча с первых минут.