«Интер» объявил о подписании контракта с Эшли Янгом. Он стал третьим англичанином в истории клуба

Эшли Янг официально стал игроком «Интера». Английский футболист перешел из «Манчестер Юнайтед» и подписал контракт до 30 июня 2020 года с возможностью продления соглашения на еще один сезон.