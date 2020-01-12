НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Барселона» уведомила Вальверде о скором расторжении контрактаНазван заработок Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоуАлександр Тихонов: «Мне звонили очень серьезные люди. Думаю, Губерниева скоро выгонят»Легенда турецкого футбола работает таксистом в США после критики ЭрдоганаСборная России вышла на первое место в общекомандном зачете на юношеской Олимпиаде«Барселона» уведомила Вальверде о скором расторжении контрактаРуководство «Барселоны» сообщило главному тренеру команды Эрнесто Вальверде, что в ближайшее время расторгнет с ним действующее соглашение. Об этом информирует Catalunya Radio.рекламаОвечкин вышел на шестое место по победным голам за всю историю НХЛВ сегодняшнем матче против «Каролины Харрикейнз» Александр Овечкин забросил две шайбы и принес своей команде победу: 2:0. Таким образом, счет победных голов Александра «Великого» (так называют нашего спортсмена в Америке) достиг отметки - 109.Вальверде должен был уйти. Но главная проблема «Барсы» все еще в клубеКолонка Вадима Лукомского. Эрнесто Вальверде в «Барсе» – максимально трудный для объективной оценки тренер. 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Записи матчей02:26:49Сент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:51Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:29:34Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:41Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:54:51Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир В Турции соревнования по борьбе завершились массовой дракойНа турнире по борьбе в Турции произошла массовая драка с участием спортсменов и тренеров. Драка началась после конфликта представителя Грузии Зураба Эрбоцанашвили и Хасана Закариева с Украины.реклама