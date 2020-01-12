Вальверде должен был уйти. Но главная проблема «Барсы» все еще в клубе

Колонка Вадима Лукомского. Эрнесто Вальверде в «Барсе» – максимально трудный для объективной оценки тренер. Нет-нет, я знаю, как дать ему оценку, с которой почти все согласятся.