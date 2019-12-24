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Россияне проиграли в жесткой зарубе с чехами. Все решило спорное решение судей

Команда Валерия Брагина уступила — 3:4. Чехия U20 — Россия U20 — 4:3 (2:2, 2:1, 0:0) Голы: Кубичек — 1 (бол., Йеник, Теплы), 2:46 — 1:0. Мышак — 1 (Теплы), 7:41 — 2:0. Замула — 1 (Хованов, Денисенко), 10:19 — 2:1. Подколзин — 1 (Марченко, Романов), 14:32 — 2:2. Блумел — 1, 25:31 — 3:2. Замула — 2 (Воронков, Александров), 26:16 — 3:3. Йеник — 1 (бол., Теплы, Шир), 37:25 — 4:3. Вратари: Достал — Аскаров (Мифтахов, 40:00, 59:07).

Тарасова и Морозов побили мировой рекорд на ЧР по фигурному катанию

МОСКВА, 26 декабря/ Радио Sputnik.Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в спортивных танцах, который проходит в Красноярске.
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Еник: сборные Чехии и России ненавидят друг друга, мы ожидали грубой игры

Нападающий сборной Чехии Ян Еник прокомментировал стартовый матч МЧМ-2020, в котором его команда обыграла сборную России (4:3). Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 «Заслуживал ли российский игрок удаления в эпизоде с травмой Лауко?

НХЛ. Записи матчей

02:36:10
Ванкувер — Эдмонтон
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02:47:15
Вегас — Колорадо
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02:34:46
Лос-Анджелес — Сент-Луис
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02:39:31
Чикаго — Нью-Джерси
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02:44:33
Виннипег — Монреаль
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02:37:31
Нэшвилл — Аризона
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02:39:15
Оттава — Баффало
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02:38:32
Тампа-Бэй — Флорида
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02:44:11
Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс
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02:47:35
Бостон — Вашингтон
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02:33:37
Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019
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02:35:12
Миннесота — Калгари
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02:42:33
Торонто — Каролина
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