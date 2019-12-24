Алексей Слепов: «Не ставлю конкретную задачу попасть на этапы Кубка IBU»

Российский биатлонист Алексей Слепов прокомментировал победу в спринте на «Ижевской винтовке». «Цель у меня выступить хорошо в индивидуальной гонке, а там уже будь что будет.