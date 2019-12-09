НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Единоборства
Волейбол
Фигурное катание
Киберспорт
реклама
Рекомендуем
реклама

Фуркад и Самуэльссон призвали ВАДА к суровому наказанию для России

Биатлонисты Себастьян Самуэльссон и Мартен Фуркад, который на протяжении всего допингового дела России выражались исключительно против нашей страны, надеются, что ВАДА примет суровое наказание на сегодняшнем заседании.

Егоров высоко оценил работу арбитра на матче ЦСКА с «Краснодаром» и объяснил проблемы с VAR

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу арбитра Василия Казарцева в игре 19-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (1:1), а также назвал причины длинных пауз в матче во время просмотра VAR.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Англии
Вест Хэм
 : 
Арсенал
Начало в 15:00
Чемпионат Турции
Кайсериспор
 : 
Ризеспор
Начало в 12:00
Чемпионат Португалии
Риу Аве
 : 
Жил Висенте
Начало в 15:15
Чемпионат Аргентины
Патронато
 : 
Велес Сарсфилд
Начало в 17:00
Чемпионат Аргентины
Архентинос Хуниорс
 : 
Эстудиантес
Начало в 19:10
Весь футбол
реклама

НХЛ. Записи матчей

Колорадо — Калгари
Яндекс.Эфир
Оттава — Бостон
Яндекс.Эфир
Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
Вашингтон — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:35:10
Эдмонтон — Баффало
Яндекс.Эфир
02:44:58
Чикаго — Аризона
Яндекс.Эфир
02:39:20
Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:29:25
Флорида — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:41:45
Виннипег — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:41:21
Калгари — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:32:49
Даллас — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:41:05
Нэшвилл — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:21:45
Бостон — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:39:00
Каролина — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:40:05
Детройт — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:38:50
Тампа-Бэй — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:41:00
Сент-Луис — Торонто
Яндекс.Эфир
02:35:05
Флорида — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:49:30
Ванкувер — Баффало
Яндекс.Эфир
02:44:30
Филадельфия — Оттава
Яндекс.Эфир
02:47:02
Анахайм — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:36:52
Эдмонтон — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:46:20
Нью-Джерси — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:36:30
Питтсбург — Аризона
Яндекс.Эфир
02:32:12
Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:41:36
Калгари — Баффало
Яндекс.Эфир
02:47:19
Даллас — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:36:37
Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:39:11
Бостон — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:59
Нью-Йорк Айлендерс — Вегас
Яндекс.Эфир
02:39:11
Филадельфия — Аризона
Яндекс.Эфир
02:53:42
Каролина — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:46:46
Монреаль — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:33:44
Тампа-Бэй — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:38:28
Лос-Анджелес — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:40:48
Эдмонтон — Оттава
Яндекс.Эфир
02:35:09
Питтсбург — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:38:36
Торонто — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:27:00
Сан-Хосе — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:51:00
Ванкувер — Оттава
Яндекс.Эфир
02:46:19
Виннипег — Даллас
Яндекс.Эфир
02:51:12
Нэшвилл — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:27:09
Филадельфия — Торонто
Яндекс.Эфир
02:40:10
Нью-Джерси — Вегас
Яндекс.Эфир
02:59:45
Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:34:32
Флорида — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:30:09
Коламбус — Аризона
Яндекс.Эфир
02:37:44
Бостон — Каролина
Яндекс.Эфир
реклама

Журова предположила, что решение WADA — попытка переманить российских фигуристок

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила мнение, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта связаны с политикой.

Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение ВАДА

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, экс-глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов заявил, что поддерживает решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.