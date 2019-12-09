Колосков: «Твёрдо убежден, что футбола запреты WADA не коснутся»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что санкции Всемирного допингового агентства не ударят по российскому футболу. "Поедем ли мы на Чемпионат Мира по футболу под своим флагом?