Шестеркин о дебюте в НХЛ: «Руки тряслись, когда приехал на стадион»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился эмоциями после дебюта в НХЛ в матче против «Колорадо» (5:3). Россиянин отразил 29 бросков по своим воротам из 32 и одержал победу.