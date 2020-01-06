В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" на льду домашней арены "Мэдисон Сквер Гарден" одержал волевую победу над "Колорадо Эвеланш" – 5:3 (2:2, 2:1, 1:0). У победителей голами отметились Крис Крайдер (9-я минута), Мика Зибанеджад (16), Брэди Шей (29), Райан Строум (34) и Артемий Панарин (60, ПВ), а у гостей две шайбы забросил Джей Ти Комфер (5, 32) и одну – Натан Маккиннон (7). Панарин, помимо гола, записал на свой счет две результативных передачи и был признан первой звездой встречи, его одноклубник и соотечественник Игорь Шестеркин, для которого эта игра стала дебютной в НХЛ, отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.