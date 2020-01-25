Хорошавцева: не надо бояться японок, их надо побеждать

Победительница турнира в Красноярске по женской борьбе памяти двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина Ольга Хорошавцева заявила журналистам, что не испытывает особого пиетета перед соперницами из Японии, в поединках со спортсменками из этой страны следует не изменять своей привычной манере и побеждать.