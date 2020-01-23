Александр Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира

В скиатлоне на 30 км он оказался первым В Германии в городе Оберстдорф проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам. В соревнованиях принимает участие Александр Большунов.