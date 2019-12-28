Майкл Хатчинсон – о травме Михеева: Это ужасно, внезапно я увидел тонну крови

- Это ужасно. Внезапно я увидел тонну крови и намного больше, чем обычно при игре высоко поднятой клюшкой или чем-то подобном, - приводит слова Хатчинсона журналистка TSN Sports Кристен Шилтон в своем Twitter.