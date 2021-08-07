Драчёв оценил шансы Кайшевой и Сливко попасть в состав сборной России на этапы Кубка IBU

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выразил мнение, что Ульяна Кайшева и Виктория Сливко после результатов, показанных в двух гонках на «Ижевской винтовке», имеют все шансы на попадание в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU.