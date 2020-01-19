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Овечкин вышел на чистое десятое место в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на десятое место по количеству голов в истории Национальной хоккейной лиги. Общее число очков хоккеиста в НХЛ составило 692.

Кубок мира. Рупольдинг. Гонка преследования. Жакелен был быстрейшим на лыжне, Логинов проиграл 14 секунд

Французский биатлонист Эмильен Жакелен был быстрейшим на лыжне в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Россиянин Александр Логинов проиграл 14 секунд.
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