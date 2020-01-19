Кубок мира. Рупольдинг. Гонка преследования. Жакелен был быстрейшим на лыжне, Логинов проиграл 14 секунд

Французский биатлонист Эмильен Жакелен был быстрейшим на лыжне в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Россиянин Александр Логинов проиграл 14 секунд.