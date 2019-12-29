НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Боруссия» объявила о переходе футболиста «Зальцбурга» ХоландаФедор Емельяненко победил Куинтона Джексона нокаутомМедведева выступила с показательным номером в перемотанном ботинке. ВидеоЛасицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству ВФЛА с открытым письмомВыйдет ли Россия в плей-офф? С кем наши сыграют в четвертьфинале? Все расклады молодежного ЧМ«Боруссия» объявила о переходе футболиста «Зальцбурга» ХоландаДортмундская «Боруссия» объявила о переходе нападающего австрийского «Зальцбурга» Эрлинга Холанда.рекламаРоссийские хоккеисты уступили США на молодежном чемпионате мира в ЧехииМолодежная сборная России по хоккею уступила команде США со счетом 1:3 в матче группового этапа чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Матч прошел в чешской Остраве.«Первым ударом уложу его». Кадыров раскрыл тактику боя с ЕмельяненкоРамзан Кадыров продолжает готовиться к встрече на ринге с бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко.Финны разгромили сборную Казахстана в рамках МЧМ-2020Сборная Финляндии обыграла команду Казахстана в матче группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года.В ФК «Краснодар» возвращается Егор СорокинТрансфер Егора Сорокина из «Рубина» в «Краснодар» был оформлен 2 сентября 2019 года, но по договоренности между клубами первую половину сезона 24-летний защитник отыграл в казанском клубе на правах аренды.Сергей Семак: «Брали Малкома для ЛЧ, надеялись на Кокорина, но не сложилось. Потеряли Кузяева, Ракицкого и Дриусси к последнему туру»Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об итогах выступлений команды в уходящем году. «Согласен ли с трактовкой Дзюбы о результате в Лиге чемпионов? У каждого своя трактовка.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЧемпионшип АнглииДерби Каунти— : —ЧарльтонНачало в 14:45Весь футболрекламаРетивых вышел в финал спринта в Ленцерхайде на Тур де Ски. Большунов и Устюгов вылетелиSport.ru/Лыжные гонки . В швейцарском Ленцерхайде в рамках Тур де Ски проходит спринтерская гонка. Лидеры сборной России Александр Большонов и Сергей Устюгов не смогли выйти в финал.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Утвержден состав сборной России на чемпионат ЕвропыИсполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) 29 декабря утвердил состав национальной команды, рекомендованный тренерским советом, на чемпионат Европы.рекламаИнформаторы WADA рассказали, что им угрожают расправойИнформаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия и Виталий Степановы, которые рассказывают о допинге в российском спорте, признались, что им не раз угрожали убийством.