Считаем деньги лыжников на Кубке мира. Доходам Большунова навредил «социализм», Устюгов подготовился к рождению ребенка

Увы, грядущий 6-й этап Кубка мира в саксонском Дрездене не побалует зрителей битвой титанов. Опять. Невезучий Дрезден воткнул в календаре сразу после «Тур де Ски».