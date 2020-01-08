Миронова первой стартует в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, Вирер — 24-й

Стали известны стартовые номера биатлонисток на спринт на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. Первой на дистанцию уйдет россиянка Светлана Миронова.