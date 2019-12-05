Российские пловцы с рекордом мира выиграли смешанную эстафету на ЧЕ

Сборная России победила в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Глазго, обновив мировой рекорд.