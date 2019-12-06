НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемСлуцкий рассказал, почему не хочет работать с российским клубомВ русскую антидопинговую лабораторию проникли 400 раз: Доступ был у предателя РодченковаВ Кремле не сочли серьезным конфликт футбольных фанатов с полициейРоссия осталась непобедимой на первом этапе женского ЧМ по гандболуДжонс назвал несправедливым коллективное отстранение российских спортсменовСлуцкий рассказал, почему не хочет работать с российским клубомБывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не планирует возвращаться в РПЛ. По его словам, подобное решение напрямую связано с московским ЦСКА.рекламаФанаты «Спартака» призвали уходить с матчей 19-го тура РПЛСпартаковское фанатское объединение «Фратрия» призвало болельщиков всех команд покинуть матчи 19-го тура российской премьер-лиги на 30-й минуте.«Челси» снова может приобретать футболистовАрбитражный суд пересмотрел санкции, возложенные на клуб из-за нарушений по переходу несовершеннолетних футболистов.Британское антидопинговое агентство призвало WADA полностью отстранить Россию от всех соревнованийБританское антидопинговое агентство (UKAD) призвало WADA наложить полностью отстранить Россию от всех соревнований за манипуляции с базой данных Московской лаборатории.Эдгард Запашный – о защите животных и циркаНародный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный побеседовал с ведущим программы «Раздевалка» Эдуардом Каневским о защите братьев наших меньших, Волоколамском центре воспроизводства животных, а также о противостоянии экоактивистов и цирков.Косторная допустила ошибку на тренировке перед финалом Гран-приПобедительница двух этапов "Гран-при" Алена Косторная во время тренировочного проката короткой программы в Турине перед финалом серии допустила три ошибки.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииЗенит— : —ДинамоНачало в 11:30Чемпионат РоссииАрсенал (Тула)— : —ЛокомотивНачало в 11:30Чемпионат ИспанииВильярреал— : —АтлетикоНачало в 15:00Чемпионат ГерманииАйнтрахт— : —ГертаНачало в 14:30Чемпионат ИталииИнтер— : —РомаНачало в 14:45Весь футболрекламаАгент Слуцкого объяснил причину неудачи в переговорах с АЕКомАгент бывшего тренера нидерландского "Витесса" и сборной России Леонида Слуцкого Кристиан Эмиле прокомментировал причину срыва переговоров его клиента с греческим АЕКом, сообщает "Чемпионат".НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир Матерацци пошутил над Ибрагимовичем, вспоминая победу в Лиге чемпионовБывший защитник «Интера» Марко Матерацци в своем Instagram вспомнил о победе команды в Лиге чемпионов в сезоне-2009/10. Он пошутил над экс-форвардом «нерадзурри» Златаном Ибрагимовичем.реклама«Это снова доказывает, что Овечкин — киборг». Как невинное видео Александра Великого взорвало хоккейный мирОбозреватель «Матч ТВ» изучает феномен Александра Овечкина.Шайба Панарина и 45 сэйвов Георгиева помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус». ВИДЕОSport.ru/ Хоккей . "Нью-Йорк Рейнджерс" одержал победу над "Коламбус Блю Джекетс" в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ.