Народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный побеседовал с ведущим программы «Раздевалка» Эдуардом Каневским о защите братьев наших меньших, Волоколамском центре воспроизводства животных, а также о противостоянии экоактивистов и цирков.