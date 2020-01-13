У «Барсы» новый тренер — без титулов и опыта в топ-клубах. С Вальверде расстались не очень красиво — это не понравилось Иньесте

Главное о смене тренера в «Барселоне». Сегодня «Барселона» официально объявила о расторжении контракта с Эрнесто Вальверде Триггером послужило поражение в полуфинале Суперкубка Испании — от «Атлетико»