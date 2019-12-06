ФК «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:1. У ЦСКА отличился Иван Обляков. В составе «быков» гол забил Ари, который добил мяч в ворота после отражения пенальти голкипером соперников Игорем Акинфеевым.