«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу

"Монако" одержал победу над "Амьеном" в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.