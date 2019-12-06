НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачуФетисов похвалил ОКР за смекалку с российским флагомРезультаты UFC on ESPN 7: Розенструйк нокаутировал ОверимаОбъявлен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в ЭстерсундеДевушка — боец UFC полностью разделась, но всё же провалила взвешивание. Видео«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу"Монако" одержал победу над "Амьеном" в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.реклама16-летняя фигуристка Алена Косторная выиграла финал Гран-при в Турине с мировым рекордомРоссийские фигуристки триумфально заняли весь пьедестал на финале Гран-при в Турине.Джошуа одолел Руиса и снова стал чемпионом мира по боксуЭнтони Джошуа, боксер из Великобритании смог одолеть уроженца Соединенных Штатов Энди Руиса и тем самым возвратить себе чемпионские пояса в супертяжелом весе.Лыжи. Кубок мира. Ларьков, Семиков, Спицов и Мельниченко побегут за Россию в эстафете8 декабря на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере пройдет мужская эстафета.Усманов призвал WADA и МОК к благоразумию. Работают ли увещевания в войне, узнаем завтраПрезидент Международной федерации фехтования Алишер Усманов перед заседанием исполкома WADA по вопросу статуса соответствия РУСАДА которое состоится завтра, обратился с открытым письмом к главе организации Крэйгу Риди: «Как президент Международной федерации фехтования, я прекрасно понимаю всю сложность вопроса, рассматриваемого 9 декабря 2019 года.Месси обошел Роналду по количеству хет-триков в чемпионате ИспанииНападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил хет-трик в матче 16-го тура чемпионата Испании против «Мальорки» (5:2). Таким образом нападающий оформил 35-й хет-трик в чемпионате Испании.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииКрылья Советов0 : 0УралИдёт 1-й таймЧемпионат РоссииСочи— : —РубинНачало в 08:30Чемпионат РоссииСпартак— : —РостовНачало в 11:00Чемпионат АнглииАстон Вилла— : —ЛестерНачало в 09:00Чемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед— : —СаутгемптонНачало в 09:00Еще 2Чемпионат ИспанииЭйбар0 : 0ХетафеИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииБетис— : —Атлетик БильбаоНачало в 08:00Еще 3Чемпионат ГерманииУнион (Берлин)— : —КельнНачало в 09:30Еще 1Весь футболрекламаБутырская назвала Трусову вундеркиндом, который творит историюПервая в истории российская чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская высоко отозвалась об Александре Трусовой, ставшей бронзовой медалисткой финала Гран-при.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир «Оренбург» подтвердил уход Владимира ФедотоваВладимир Федотов покинул пост главного тренера "Оренбурга". «Уже можно открыто сказать, что Владимир Федотов покидает наш клуб. Мы были не против продолжить с ним сотрудничество.рекламаРоссийские гандболистки победили шестой раз подряд на чемпионате мираЖенская сборная России по гандболу победила национальную команду Румынии. Матч проходил в рамках чемпионата мира в Японии.