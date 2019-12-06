«Оренбург» подтвердил уход Владимира Федотова

Владимир Федотов покинул пост главного тренера "Оренбурга". «Уже можно открыто сказать, что Владимир Федотов покидает наш клуб. Мы были не против продолжить с ним сотрудничество.