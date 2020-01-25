НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама

Объявлен состав сборной России на смешанную эстафету на этапе КМ

Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых представят Россию в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Испании
Валенсия
0 : 0
Барселона
Идёт 1-й тайм
Чемпионат Испании
Эспаньол
1 : 1
Атлетик Бильбао
Завершён
Чемпионат Испании
Алавес
 : 
Вильярреал
Начало в 12:30
Еще 1
Чемпионат Германии
Унион (Берлин)
1 : 0
Аугсбург
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Германии
Вольфсбург
0 : 0
Герта
Идёт 2-й тайм
Еще 4
Чемпионат Италии
СПАЛ
1 : 3
Болонья
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Италии
Фиорентина
 : 
Дженоа
Начало в 12:00
Еще 1
Чемпионат Франции
Марсель
 : 
Анже
Начало в 11:30
Еще 5
Весь футбол
реклама