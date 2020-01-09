Американский боец MMA – о Путине: «В США очень многие ему симпатизируют»

Американский боец смешанных единоборств Шеннон Ритч рассказал об отношении жителей США к президенту РФ Владимиру Путину. «С Владимиром Путиным я бы очень хотел встретиться.