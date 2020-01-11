«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» в домашнем матче АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» одержал победу над «Вест Хэмом» в матче 22-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Оливер Макбарни на 53-й минуте игры.