МОК: дела оправданных CAS российских спортсменов могут быть пересмотрены

Международный олимпийский комитет (МОК) может заново рассмотреть дела 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде-2014 и оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) в 2018 году по делу о нарушении антидопинговых правил.