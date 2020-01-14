Теннисные матчи в Австралии прерывают из-за дыма - спортсменкам становится плохо

Ситуация с пожарами в Австралии уже прямо сейчас негативно сказывается на проходящих там турнирах, в том числе квалификации к Australian Open, стартовавшей сегодня.