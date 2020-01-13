НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемКарпин рассказал о ситуации с долгами в «Ростове»«Он был великий хоккеист, потому что человечище был могучий»Эдуард Кокшаров: «Мы сегодня играли катастрофически»Именитый советский лыжник в очередной раз раскритиковал популярного комментатораЛегенда турецкого футбола стал таксистом в Вашингтоне: «Эрдоган забрал всё»Карпин рассказал о ситуации с долгами в «Ростове»Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, как изменилась финансовая ситуация в клубе.рекламаСМИ узнали, кто сменит Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»Руководство «Барселоны» уже определилось, кто станет сменщиком Эрнесто Вальверде на посту главного тренера команды. По данным источника, команду возглавит 61-летний испанский специалист Кике Сетьен.«Он продемонстрировал совершенно другой уровень. Это и есть настоящий Алекс Овечкин». Игра россиянина восхитила тренера «Вашингтона»Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден остался в восторге от игры Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:0). Российский форвард оформил дубль и принес победу «Вашингтону».Дакар 2020. Андрей Каргинов и Стефан Петрансель выиграли девятый этапБлизится к завершению ралли-марафон "Дакар 2020". Из 12-ти этапов позади уже 9-ть.Бэкстрем заработает 46 миллионов долларов по новому контракту с «Вашингтоном»Нападающий Никлас Бэкстрем продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз» на пять лет. По условиям нового соглашения 32-летний швед заработает 46 миллионов долларов.«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Амур» в ХабаровскеВ очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хабаровский "Амур" уступил казанскому "Ак Барсу".ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Англии1/32 ФиналаБлэкпул— : —РедингНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаНьюкасл Юнайтед— : —РочдейлНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаШрусбери Таун— : —Бристоль СитиНачало в 14:45Еще 3Кубок Италии1/8 ФиналаНаполи2 : 0ПеруджаЗавершёнКубок Италии1/8 ФиналаЛацио— : —КремонезеНачало в 12:00Еще 1Кубок Турции1/8 ФиналаСивасспор2 : 0Eни МалатьяспорИдёт 1-й таймКубок Турции1/8 ФиналаИстанбул1 : 1КыркларелиспорЗавершёнЕще 1Первая лига АнглииБертон Альбион— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 14:45Весь футболреклама«Идеальная ласточка обнаружена». Туктамышева на корточках сфотографировалась с «Жигулями»Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала забавную фотографию. 23-летняя спортсменка присела на корточки возле отечественного автомобиля ВАЗ-2106.НХЛ. Записи матчей02:26:49Сент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:51Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:29:34Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:41Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:54:51Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Форвард «Бостона» исполнил «худший буллит» в истории, проехав мимо шайбы (видео)Пользователи в сети назвали «худшим» в истории хоккея буллит, исполненный форвардом «Бостона» Брэдом Маршаном в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:6 Б). Маршан отправился исполнять решающий бросок и, лишь слегка зацепив шайбу клюшкой, проехал вперед.реклама