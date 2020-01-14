НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемКарпин рассказал о ситуации с долгами в «Ростове»Родился Валерий ХарламовНападающий «Бостона» Маршан не попал по шайбе, выполняя решающий буллитРоссийские ватерполистки разгромили сборную Словакии на чемпионате ЕвропыТихонов о Губерниеве: ни один мошенник не имел такой репутацииКарпин рассказал о ситуации с долгами в «Ростове»Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, как изменилась финансовая ситуация в клубе.реклама«Барселона» подтвердила назначение нового главного тренераФутбольный клуб «Барселона» официально подтвердил отставку Эрнесто Вальверде и назначение на его пост Кике Сетьена. Вальверде уволен по обоюдному соглашению сторон.Овечкин забросил две шайбы в ворота «Каролины»В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался игровой день. "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 2:0 обыграл "Каролину Хэррикейнз". Обе шайбы забросил Александр Овечкин.Экипаж Каргинова выиграл девятый этап «Дакара» в категории грузовиковkamazmaster.ru Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под руководством Андрея Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда "Дакар" в категории грузовиков.«Барса» с рекордным доходом в 841 млн евро впервые возглавила рейтинг топ-клубов от Deloitte«Барселона» впервые возглавила рейтинг европейских топ-клубов от международной консалтинговой компании Deloitte.Виталий Норицын: «Можем привлечь Павлову на эстафету в Рупольдинге. Это зависит от ее состояния»Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын заявил, что Евгения Павлова может выступить в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Англии1/32 ФиналаБлэкпул— : —РедингНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаНьюкасл Юнайтед— : —РочдейлНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаШрусбери Таун— : —Бристоль СитиНачало в 14:45Еще 3Кубок Италии1/8 ФиналаНаполи2 : 0ПеруджаЗавершёнКубок Италии1/8 ФиналаЛацио4 : 0КремонезеЗавершёнЕще 1Кубок Турции1/8 ФиналаКайсериспор0 : 0ФенербахчеИдёт 2-й таймКубок Турции1/8 ФиналаИстанбул1 : 1КыркларелиспорЗавершёнЕще 1Первая лига АнглииБертон Альбион— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 14:45Весь футболрекламаКонор Макгрегор рассказал о гонораре за бой с Хабибом НурмагомедовымБоец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор сообщил, сколько ему принес бой против россиянина Хабиба Нургмагомедова.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир Баффало — Вегас Яндекс.Эфир 02:26:49Сент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:51Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:29:34Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:41Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:54:51Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Тарасов – о сборах в «Рубине»: Я ждал, когда смогу начать тренироватьсяПолузащитник Дмитрий Тарасов поделился эмоциями от тренировок в общей группе «Рубина».реклама