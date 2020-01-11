Старший тренер сборной России по биатлону рассказал, почему Александр Логинов не побежит эстафету

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал о составе на эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). В состав не был включен Александр Логинов.