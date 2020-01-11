Объявлен состав сборной РФ на эстафету Кубка мира по биатлону

Стало известно в каком составе россияне примут участие в эстафете на этапе Куба мира по биатлону. Об этом сообщается в официальном аккаунте в Twitter Союза биатлонистов России (СБР).