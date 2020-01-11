НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Рекомендуем
реклама

«Медведев один из лучших в мире». Джокович похвалил российского теннисиста

Теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в полуфинале ATP Cup. Сербский спортсмен похвалил своего соперника, назвав российского игрока одним из лучших в мире.

СМИ: Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона

Сообщается, что бывший полузащитник «Барселоны» Хави может возглавить каталонскую команду по окончании текущего сезона.Руководство каталонцев предложило наставнику контракт на 2,5 года, если он согласится сменить на этом посту Эрнесто Вальверде.

Объявлен состав сборной РФ на эстафету Кубка мира по биатлону

Стало известно в каком составе россияне примут участие в эстафете на этапе Куба мира по биатлону. Об этом сообщается в официальном аккаунте в Twitter Союза биатлонистов России (СБР).
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
 : 
Арсенал
Начало в 07:30
Чемпионат Англии
Эвертон
 : 
Брайтон-энд-Хоув Альбион
Начало в 10:00
Чемпионат Англии
Челси
 : 
Бернли
Начало в 10:00
Еще 4
Чемпионат Италии
Кальяри
 : 
Милан
Начало в 09:00
Чемпионат Италии
Лацио
 : 
Наполи
Начало в 12:00
Еще 1
Чемпионат Франции
Бордо
 : 
Лион
Начало в 11:30
Чемпионат Франции
Амьен
 : 
Монпелье
Начало в 14:00
Еще 4
Кубок Испании
1/32 Финала
УКАМ Мурсия
 : 
Мирандес
Начало в 06:00
Еще 19
Весь футбол
реклама

НХЛ. Записи матчей

Сент-Луис — Анахайм
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
Монреаль — Калгари
Яндекс.Эфир
Вашингтон — Каролина
Яндекс.Эфир
Филадельфия — Бостон
Яндекс.Эфир
Нью-Джерси — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
Флорида — Торонто
Яндекс.Эфир
Аризона — Питтсбург
Яндекс.Эфир
Детройт — Баффало
Яндекс.Эфир
Миннесота — Ванкувер
Яндекс.Эфир
Виннипег — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
Сан-Хосе — Даллас
Яндекс.Эфир
Калгари — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
Вегас — Коламбус
Яндекс.Эфир
Чикаго — Анахайм
Яндекс.Эфир
Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Вашингтон — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
Оттава — Монреаль
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Айлендерс — Бостон
Яндекс.Эфир
Филадельфия — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
Каролина — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
Баффало — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:39:41
Колорадо — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:31:40
Каролина — Аризона
Яндекс.Эфир
02:55:47
Детройт — Оттава
Яндекс.Эфир
02:35:19
Сан-Хосе — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:38:29
Вегас — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:35:35
Анахайм — Даллас
Яндекс.Эфир
02:35:12
Калгари — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:34:27
Чикаго — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:33:31
Сент-Луис — Баффало
Яндекс.Эфир
02:40:29
Монреаль — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:41:06
Бостон — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:34:06
Тампа-Бэй — Аризона
Яндекс.Эфир
02:42:47
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:38:53
Флорида — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:41:30
Лос-Анджелес — Даллас
Яндекс.Эфир
02:46:30
Торонто — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:37:15
Филадельфия — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:36:30
Вегас — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:30:40
Анахайм — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:34:10
Чикаго — Калгари
Яндекс.Эфир
02:48:35
Нэшвилл — Бостон
Яндекс.Эфир
02:36:05
Сент-Луис — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:38:00
Детройт — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:38:30
Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:46:20
Тампа-Бэй — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:47:00
Флорида — Аризона
Яндекс.Эфир
02:48:05
Каролина — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:25:43
Лос-Анджелес — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:38:02
Монреаль — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:43:51
Торонто — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
03:04:20
Анахайм — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:27:05
Чикаго — Детройт
Яндекс.Эфир
02:57:30
Миннесота — Калгари
Яндекс.Эфир
02:43:20
Лос-Анджелес — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:41:30
Аризона — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:50:20
Монреаль — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:32:00
Торонто — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:41:00
Оттава — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:43:30
Нью-Джерси — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:51:05
Вегас — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:44:00
Миннесота — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:37:40
Коламбус — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:32:00
Баффало — Флорида
Яндекс.Эфир