Бернарду Силва: «Могли забить „МЮ“ 4 или 5 голов к перерыву»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мнением о победе над «Ман Юнайтед» в первом полуфинале Кубка лиги (3:1). «В первом тайме мы могли забить четыре или даже пять голов. Моменты были.