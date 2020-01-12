НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Рекомендуем
реклама

Ковальчук вышел на третье место в истории НХЛ по голам в овертайме

«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграла «Монреалю» — 1:2. Победный гол на счету российского нападающего гостей Ильи Ковальчука, нанесшего хлесткий кистевой бросок.

Андрей Рублёв стал чемпионом турнира в Дохе

23-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв, в финале турнира Qatar ExxonMobil Open одолел француза Корентена Муте, занимающего 81-е место мирового рейтинга, - 6/2, 7/5(3).За 1 час 26 минут матча Андрей сделал три эйса и три брейка, ни разу не ошибившись при подаче.

Главный тренер нидерландского «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил интерес клуба к Кокорину

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил, что заинтересован в услугах форварда «Зенита» Александра Кокорина. Об этом экс-главный тренер «Зенита» рассказал нидерландским СМИ.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
1 : 1
Арсенал
Завершён
Чемпионат Англии
Эвертон
1 : 0
Брайтон-энд-Хоув Альбион
Завершён
Чемпионат Англии
Челси
3 : 0
Бернли
Завершён
Еще 4
Чемпионат Италии
Кальяри
0 : 2
Милан
Завершён
Чемпионат Италии
Лацио
1 : 0
Наполи
Завершён
Еще 1
Чемпионат Франции
Бордо
1 : 2
Лион
Завершён
Чемпионат Франции
Амьен
1 : 2
Монпелье
Завершён
Еще 4
Кубок Испании
1/32 Финала
УКАМ Мурсия
2 : 3
Мирандес
Завершён
Еще 19
Весь футбол
реклама

«Видел много смертей. Людей взрывали на моих глазах». Сумасшедшее интервью американского бойца ММА

У Шеннона Ритча больше 220 боев. Он ветеран войны в Ираке, бывший охранник тюрьмы и чемпион лиги кулачных боев. Ему 49, однако Ритч завязывать с драками не собирается.

НХЛ. Записи матчей

Сент-Луис — Анахайм
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
Монреаль — Калгари
Яндекс.Эфир
Вашингтон — Каролина
Яндекс.Эфир
Филадельфия — Бостон
Яндекс.Эфир
Нью-Джерси — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
Флорида — Торонто
Яндекс.Эфир
Аризона — Питтсбург
Яндекс.Эфир
Детройт — Баффало
Яндекс.Эфир
Миннесота — Ванкувер
Яндекс.Эфир
Виннипег — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
Сан-Хосе — Даллас
Яндекс.Эфир
Калгари — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
Вегас — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:33:32
Чикаго — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:29:03
Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:39:43
Вашингтон — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:54:34
Оттава — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:35:01
Нью-Йорк Айлендерс — Бостон
Яндекс.Эфир
02:32:25
Филадельфия — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:34:53
Каролина — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:43:48
Баффало — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:39:41
Колорадо — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:31:40
Каролина — Аризона
Яндекс.Эфир
02:55:47
Детройт — Оттава
Яндекс.Эфир
02:35:19
Сан-Хосе — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:38:29
Вегас — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:35:35
Анахайм — Даллас
Яндекс.Эфир
02:35:12
Калгари — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:34:27
Чикаго — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:33:31
Сент-Луис — Баффало
Яндекс.Эфир
02:40:29
Монреаль — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:41:06
Бостон — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:34:06
Тампа-Бэй — Аризона
Яндекс.Эфир
02:42:47
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:38:53
Флорида — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:41:30
Лос-Анджелес — Даллас
Яндекс.Эфир
02:46:30
Торонто — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:37:15
Филадельфия — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:36:30
Вегас — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:30:40
Анахайм — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:34:10
Чикаго — Калгари
Яндекс.Эфир
02:48:35
Нэшвилл — Бостон
Яндекс.Эфир
02:36:05
Сент-Луис — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:38:00
Детройт — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:38:30
Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:46:20
Тампа-Бэй — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:47:00
Флорида — Аризона
Яндекс.Эфир
02:48:05
Каролина — Филадельфия
Яндекс.Эфир

Элитные лыжники из Италии и Франции столкнулись и стали выяснять отношения на трассе

Спринтерская гонка на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене для главного фаворита – итальянца Федерико Пеллегрино — завершилась ещё в четвертьфинале, и отнюдь не по его вине.
реклама