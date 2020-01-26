НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Ман Сити» первым забил 100 голов в этом сезоне среди клубов лиг топ-5Непобедимые – повержены! Синицина и Кацалапов обыграли четырехкратных чемпионов мираПападакис попыталась занять наивысшую ступень пьедестала во время награждения на ЧЕУкраинский боксер Редкач со скандалом проиграл поединок американцу ГарсииЯркий финиш женского спринта завершился красивой победой Непряевой«Ман Сити» первым забил 100 голов в этом сезоне среди клубов лиг топ-5В 4-м раунде Кубка Англии «Манчестер Сити» принимает «Фулхэм» (2:0, первый тайм). Команда тренера Пепа Гвардиолы забила дважды к 20-й минуте.рекламаЛеброн Джеймс обошел Кобе Брайанта в списке лучших снайперов НБАФорвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на третье место по очкам за карьеру в истории НБА, обойдя в гонке бомбардиров Кобе Брайанта, всю карьеру выступавшего за цвета команды из Лос-Анджелеса.Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы в АвстрииНаши фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы, передает ОТР. Соревнования проходили в Австрии в Граце. В женском одиночном катании «золото» завоевала Алёна Косторная.«Ливерпуль» не смог обыграть клуб 3-го дивизиона в Кубке Англии, ведя по ходу матча 2:0«Ливерпуль» не смог обыграть клуб третьего дивизиона «Шрусбери Таун» в поединке Кубка Англии.Российские биатлонисты установили антирекорд по гонкам без медалейРоссийские биатлонисты установили собственный антирекорд по гонкам без наград. Наши спортсмены остаются без медалей по итогам 26-й гонки подряд на этапах Кубка мира.Комличенко стал игроком «Динамо»Форвард сборной России Николай Комличенко подписал контракт с московским «Динамо». Контракт с 24-летним Комличенко подписан на 4,5 года, сообщает официальный сайт «Динамо».ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВальядолид0 : 0РеалИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииАтлетико0 : 0ЛеганесЗавершёнЧемпионат ИспанииСельта0 : 0ЭйбарЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииВердер0 : 3ХоффенхаймЗавершёнЧемпионат ГерманииБайер3 : 0Фортуна ДюссельдорфЗавершёнЧемпионат ИталииНаполи0 : 0ЮвентусПерерывЧемпионат ИталииИнтер1 : 1КальяриЗавершёнЕще 4Чемпионат ФранцииЛилль0 : 1Пари Сен-ЖерменИдёт 1-й таймЕще 2Весь футболрекламаРайан Бэйдер и Вадим Немков подерутся 9 мая за титул BellatorЧемпион Bellator в двух весовых категориях Райан Бэйдер проведет защиту титула в полутяжелом дивизионе. Соперником Бэйдера станет Вадим Немков: бойцы встретятся 9 мая на Bellator 243 в Сан-Хосе.Сборная Тихоокеанского дивизиона стала победителем Матча звезд НХЛ (видео)В финале Матча звезд НХЛ сборная Тихоокеанского дивизиона обыграла команду Атлантического дивизиона со счетом 5:4 (1:3, 4:1).реклама