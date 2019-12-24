Боец MMA Дуракович проиграл за 9 секунд, не пропустив ни одного удара. Видео

В «Твиттере» появилось видео, как боснийский боец смешанных единоборств Ади Дуракович проиграл поединок за девять секунд, хотя его соперник аргентинец Франсиско Баррио не нанёс ни одного удара.