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Василий Березуцкий: «Головин быстро понял, что к старшим нужно прислушиваться. И видите — человек уже играет против „ПСЖ“»

Бывший игрок ЦСКА Василий Березуцкий поделился воспоминаниями от совместной работы в армейском клубе с Александром Головиным, который в настоящее время выступает за «Монако».
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