Кубок мира по биатлону: расписание гонок пятого этапа в Рупольдинге, где и во сколько смотреть трансляции

В немецком Рупольдинге пройдёт пятый этап Кубка мира по биатлону; соревнования можно будет увидеть на телеканале «Матч ТВ».