В финале юниорского Гран-при по фигурному катанию 2019/20 в женском одиночном катании выступит кореянка Хэ Ин Ли и сразу четыре россиянки - Ксения Синицына, Дарья Усачева, Виктория Васильева, но основное внимание приковано, конечно, к Камиле Валиевой и ее противостоянию с американкой Алисой Лью.