НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемЗона «Восток» в ПФЛ будет ликвидированаСтало известно о жизни Кокорина на «зарплату кондуктора»WADA считает, что манипуляции с базой скрыли информацию о 145 российских спортсменах«Почему голая и кто снимал?» Новое фото Медведевой удивило болельщиковОлимпийский чемпион обвинил Емельяненко в трусости: «Начинает менять условия и резко переобувается»Зона «Восток» в ПФЛ будет ликвидированаЗона «Восток» в рамках ПФЛ будет упразднена с сезона 2020/21. Команды, выступающие в ней, будут раскиданы по другим зонам, исходя из географического принципа.рекламаОвечкин починил шлем паяльной лампой прямо во время матча (видео)Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин столкнулся с проблемами со шлемом и решил неполадку необычным образом.Чемпионат Англии. «Ливерпуль» разгромил «Эвертон», «МЮ» обыграл «Тоттенхэм», «Челси» победил «Астон Виллу»В 15-м туре АПЛ «Манчестер Сити» в гостях уверенно обыграл «Бернли» (4:1), «Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм» (2:1), а «Челси» – «Астон Виллу» (2:1). «Ливерпуль» разгромил «Эвертон» (5:2). В четверг «Арсенал» встретится с «Брайтоном».Валиева против Лью: кто выиграет финал юниорского Гран-при по фигурному катанию 2019В финале юниорского Гран-при по фигурному катанию 2019/20 в женском одиночном катании выступит кореянка Хэ Ин Ли и сразу четыре россиянки - Ксения Синицына, Дарья Усачева, Виктория Васильева, но основное внимание приковано, конечно, к Камиле Валиевой и ее противостоянию с американкой Алисой Лью.Уверенное выступление Фуркада, который выиграл индивидуальную гонку даже со штрафной минутойФранция оккупировала весь пьедестал.Жеребьевка Лиги наций – 2020/21: Россия снова может получить ФинляндиюСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин для жеребьевки групповой стадии Лиги наций – 2020/21. Об этом сообщается на официальном сайте организации.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Ньюкасл ЮнайтедНачало в 14:30Чемпионат АнглииАрсенал— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 15:15Кубок Италии1/16 ФиналаПарма— : —ФрозинонеНачало в 12:00Кубок Италии1/16 ФиналаКальяри— : —СампдорияНачало в 15:00Кубок Турции1/16 ФиналаКыркларелиспор— : —Газиантеп ББНачало в 05:00Кубок Турции1/16 ФиналаКайсериспор— : —МанисаНачало в 06:30Кубок Турции1/16 ФиналаАлтынорду— : —ДенизлиспорНачало в 08:30Кубок Турции1/16 ФиналаРизеспор— : —СамсунспорНачало в 10:30Еще 1Весь футболрекламаАлександра Емельяненко нокаутировал чеченский боец Арби Мадаев, видео 2017Александр после победы над стронгменом Кокляевым говорил, что побьёт любого. Похоже, это не совсем так.НХЛ. Записи матчейАнахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Баффало Яндекс.Эфир Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир У Ничушкина 3 шайбы в 5 играх. Ранее была 91-матчевая безголевая серияФорвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забил в меньшинстве победный гол в матче чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:1) и был признан третьей звездой. В 5 последних играх россиянин набрал 4 (3+1) очка.реклама