Америку отправили домой! Кто ждет Россию — Швеция или Финляндия?

Разбираем возможную сетку плей-офф для нашей команды В четвертьфинале МЧМ сборная России обыграла Швейцарию (3:1), Канада разгромила Словакию (6:1), а Финляндия победила США — 1:0. В последней паре первого раунда плей-офф сегодня играют: Швеция (А1) — Чехия (В4) Пары полуфиналистов по регламенту МЧМ будут составлены не по традиционной сетке плей-офф (по ней мы бы попадали на канадцев), а на основании рейтинга команд в групповом турнире: лучшая сборная сыграет с худшей, вторая — с третьей.