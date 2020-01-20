Губерниев: «Тихонова не будет в моей программе. Нам нужен конструктив, а не вопли»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями о конфликте с четырехкратным олимпийским чемпионом Александром Тихоновым и заявил, что не собирается приглашать его в качестве гостя на свою программу на телеканале «Матч ТВ» во время чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце-Антерсельве.