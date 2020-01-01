«За год стал злее и увереннее». Как Макгрегору удалось отправить Серроне в нокаут за 40 секунд

Ирландский боец Конор Макгрегор за год с лишним, что у него не было соревнований, накопил злость, которая позволила ему ринуться в бой против Дональда Серроне.